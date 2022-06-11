6 kişinin tutuklandığı, boksöre sopalı saldırı kamerada



Ömer KOÇ/ KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ın Göksun ilçesinde, borç-alacak meselesinden boksör Oğuzhan Yağmur'a sopalarla saldıran 7 kişiden 6'sı tutuklanırken, saldırı anının güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, 26 Mayıs'ta Bahçelievler Mahallesi'ndeki inşaat malzemesi satılan iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, boksör Oğuzhan Yıldırım, arkadaşının iş yerindeyken içeri borçalacak meselesinden husumetli olduğu pastane işletmecisi Zafer G. ve yanındaki 6 kişi girdi. Zafer G. ve beraberindekiler, tartışma sonrası Yağmur'a sopalarla saldırmaya başladı. Araya girmeye çalışanları da engelleyen 7 kişi, ellerindeki sopalarla Yağmur'a peş peşe vurmaya devam etti. Zafer G. ve diğerleri iş yerinden ayrılırken, Yağmur ise hastaneye kaldırıldı. Yağmur'un şikayeti üzerine 7 kişi de gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 1'i serbest bırakılırken, Zafer G. ile kardeşleri Tayfun, Şükrü, Onur G. ve Mustafa G. ile Süleyman K. de çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Sopalı saldırının güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülere göre Oğuzhan Yağmur, kapıya dayanarak Zafer G. ve yanındakilerin iş yerine girmesini engellemeye çalışıyor. İçeri giren kişi de Yağmur'a yumrukla saldırıyor. Yağmur, aldığı darbeler nedeniyle kapıdan uzaklaşınca diğer 6 kişi de içeri girip, sopalarla vurmaya başlıyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

2022-06-11 16:46:07



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