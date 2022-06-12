Hayalini kurduğu üstü açık otomobili kendi yaptı Kahramanmaraşlı Yılmaz Ceyhan: "52 model üstü açık aracımız vardı, onu sattıktan sonra bu hevesten vazgeçemedik"

Kahramanmaraş’ta bir sanayi esnafı, kullandığı 30 yaşındaki otomobilini hayalini kurduğu üstü açık otomobil haline getirdi.

Kahramanmaraş Küçük Sanayi Sitesi oto aksesuar işi yapan Yılmaz Ceyhan, yıllardır üstü açık otomobil sahibi olmak istedi. Bir süre eski model bir üstü açık otomobil kullandıktan sonra satan Ceyhan, kendisine üstü açık bir otomobil yapmak istedi.

İş yerinden eve gidip geldiği 1992 model otomobilinin üst kısmını çıkararak üstü açık otomobil haline getiren Ceyhan, şimdi otomobilini trafiğe çıkarmak istiyor.

Sanayi bölgesinde otomobiliyle gezmenin keyfini çıkardığını söyleyen Ceyhan, “Böyle bir otomobile hevesimiz vardı. Biz de elimizden geldiği müddetçe bu otomobili yaptık. Plan ve projesini hazırlıyoruz ve tamamlarsak trafiğe çıkmayı hedefliyoruz. Daha önce 52 model üstü açık aracımız vardı ve onu sattıktan sonra bu hevesten vazgeçemedik. Bu 1992 model bir otomobil ve 1 aydır vaktimizi aldı. Kendi elimizle kaba olarak yaptık. İnsanların da dikkatini çekiyor” dedi.

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