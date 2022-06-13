FETÖ hükümlüsü ihraç öğretmen yakalandı

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Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde, FETÖ/PDY üyesi olmak suçlaması ile 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç öğretmen yakalandı.

Terörle Mücadele (TEM) Büro Amirliği ekipleri, terör suçlarından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. TEM ekipleri bu çerçevedeki çalışma sonucu, Fethullahçı Terör ÖrgütüParalel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olmak suçundan 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Y.G.’yi (44) yakaladı.

Bir süre önce öğretmenlik mesleğinden ihraç edildiği öğrenilen hükümlü, adliyedeki işlemlerinin ardından Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

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