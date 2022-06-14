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Dulkadiroğlu’dan sınava girecek öğrencilere ipuçları

İHA

Dulkadiroğlu’dan sınava girecek öğrencilere ipuçları

Dulkadiroğlu Belediyesi, hafta sonu yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrenciler için billboardlarda ipuçları yayınladı.
Dulkadiroğlu Belediyesi, binlerce genç için büyük öneme sahip YKS sınavı öncesi anlamlı bir çalışmaya imza attı. Sınava girecek öğrencileri motive etmek ve sınav stresini azaltmak amacıyla çeşitli ders formüllerini paylaşan Dulkadiroğlu Belediyesi, unutulmaması gereken Türkçe yazım kurallarını da hatırlattı.
Özellikle şu dönemde öğrencilerin büyük bir stres altında olduğunu hatırlatan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, “Gençlerimiz için büyük öneme sahip olan YKS sınavı bu hafta sonu yapılacak. Bu sınav gençlerimize büyük sorumluluk ve stres yüklüyor. Bizler de farklı bir çalışmayla onların bu stresini azaltmayı hedefledik. Billboardlarımızı sınıf tahtasına çevirerek çeşitli formüller yazdık. Bu formüller genç kardeşlerimizin sınavında mutlaka önüne gelecektir. Burada amacımız onlara bu formülleri farklı bir biçimde ezberletmekti. Ben bu tablodan memnun olacaklarını, bir nebzede olsa stresten uzaklaşarak sınavda başarılı olacaklarına inanıyorum. Bu önemli sınavda onlara şimdiden başarılar diliyorum” dedi.

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