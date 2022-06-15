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Elbistan’da "küçük ak balıkçıl" objektiflere takıldı

İHA

Elbistan’da "küçük ak balıkçıl" objektiflere takıldı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde, Ceyhan Nehri’ni mesken tutan ve bembeyaz tüyleri ile dikkat çeken küçük ak balıkçıl kuşu, objektiflere takıldı.
Elbistan’ın ekolojik çeşitliliğinde kara hayvanları kadar kuşlar da önemli bir yer tutuyor. Göç yolu üzerinde bulunan Elbistan, birçok kuş çeşidine ev sahipliği yapıyor. Bunlardan biri de küçük ak balıkçıl. Ceyhan Nehri’nin sığ bölgelerinde yuva yapan küçük ak balıkçıl kuşu, balık ve küçük sürüngenlerle besleniyor.
Objektife takılan ve bembeyaz tüyleri ile göze çarpan küçük ak balıkçıl kuşları, üreme döneminin ardından kışlayacakları Ege ve Akdeniz Bölgesi’ne doğru uzun bir yolculuğa çıkacak.

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