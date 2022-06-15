Kırsal mahallelerdeki çocukları tıraş ediyor

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde berber İsmail Uz, kırsal mahallelerdeki çocukları ücretsiz tıraş ediyor.

Türkoğlu ilçesi, Kırmakaya Şehit Ali Evran İlk ve Ortaokulu öğrencilerini 'Tıraşsız köy çocuğu kalmasın' sloganıyla tıraş eden berber İsmail Uz, "Bu organizasyonu düzenlemek uzun zamandır aklımızda olan bir şeydi. Pandemiden dolayı ertelemek zorunda kalmıştık. Altını çizmek istediğimiz olay şu. Para daima kazanılan ve kaybedilen bir şey. Bu sefer gönül kazanmak istedik. Geleceğimiz olan çocuklarımızın tebessümünü kazanmak istedik. Bulunduğumuz ilçenin özellikle uzak köylerinde belki de hiç berbere gitmemiş çocukların olduğunu tahmin ediyorduk. Asıl amacımız onlara ulaşmaktı. Bu bizim için bir başlangıçtı. Her ay düzenli olarak birçok köy okulunda ücretsiz olarak bu hizmeti vermeye hazırız. Gülen yüzler bırakabilirsek ne mutlu bize" dedi.

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