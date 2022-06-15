Yağışlı havada kayalıklarda mahsur kalan çocuklar kurtarıldı

Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde kuvvetli yağış sırasında kayalıklarda mahsur kalan 3 çocuk kurtarıldı.
Olay, ilçeye bağlı Kazandere Mahallesi Söğütoğlu mevkiinde meydana geldi. Kuvvetli yağış sonrası suların yükselmesiyle 3 çocuğun kayalık alanda mahsur kaldığı bilgisi alındı. Çocukların kurtarılması için bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kayalıklarda mahsur kalan çocuklar ekiplerce kurtarıldı. Ambulansa alınarak sağlık kontrolünden geçirilen çocuklar ailelerine teslim edildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.