Ormanlık alanda kaçak kazı yaparken yakalandılar

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Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde ormanlık alanda kaçak kazı yapan 2 şahıs, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Saraycık Mahallesi’ndeki ormanlık alanda kaçak kazı yapılacağı bilgisini aldı. Bölgede araştırma yapan jandarma ekipleri, İ.K.(67) ve M.A.(65) isimli şahısları, 1 adet kürek, 1 adet kazma, 1 adet dedektör ve 1 adet yeraltı boşluk tespit cihazı ile kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli tahkikat başlatıldı.

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