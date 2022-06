Başkan Okay: "Bahtiyar Yokuşu turizmin kalbi olacak"

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Bahtiyar Yokuşu’na yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, “Tarihi dokusuna yeniden kavuşan Bahtiyar Yokuşu, Kahramanmaraş turizminin kalbi olacak” dedi.

Tarihi Divanlı Mahallesinde bulunan Bahtiyar Yokuşu’nda 17’si tescilli 34 konağı restore ederek hizmete sunduklarını anlatan Başkan Okay, tarihi konakların gördüğü ilgiden duydukları memnuniyeti ifade etti.

Kahramanmaraş’ın turizm pastasından hak ettiği payı alamadığını söyleyen Başkan Okay, tarihi ve kültürel değerlerin ortaya çıkmasıyla bu durumun değiştiğine işaret etti.

Özellikle son yıllarda ortaya koydukları konak restorasyon çalışmalarıyla bu durumun tersine döndüğünü bildiren Başkan Okay, “Göreve geldiğimizde Kahramanmaraş’ın turizm potansiyeline dikkat çekmiştik. Bu potansiyeli değerlendirme adına bir çok çalışma yapacağımızı beyan etmiştik. Bugün geldiğimiz noktada bu çalışmaların çoğunluğunu tamamladık ve hizmete sunduk. Şuanda şehrimize gelen ziyaretçilerin gezip, göreceği alanların sayısını artırmış durumdayız. Özellikle Mutfak Müzesi ve Bahtiyar Yokuşu bu konuda büyük bir fark oluşturduk. Bahtiyar Yokuşu şehrin tarihi dokusunu yansıtan, insanları kendine hayran bırakan bir yapıya sahiptir. Burada restore ettiğimiz konaklarda yaşayan insanlar var. Bu husus Bahtiyar Yokuşu’na ayrı bir önem katıyor. Kahramanmaraş’ın turizm de daha da iyi yerlere gelmesi adına bu gibi çalışmaları sürdüreceğiz. Hatuniye Cami ve çevresinde de aynı çalışmayı yapacağız. Tüm bu projelerle birlikte Kahramanmaraş turizm de hak ettiği konuma gelecek” dedi.

