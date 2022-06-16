Dağlardan topladığı şifalı otlar geçim kaynağı oldu

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Kahramanmaraş’ta 74 yaşındaki Hasan Sarıkaya, dağlardan topladığı şifalı otları satarak evinin geçimini sağlıyor.

Dulkadiroğlu ilçesi İsmetpaşa Mahallesi’nde belirli noktalarda dağlardan topladığı kekik, nane, dağ çayı ve kantaron otu satarak geçimini sağladığını söyleyen 6 çocuk babası Hasan Sarıkaya, 30 senedir bu işi yaparak ekmek parasını kazandığını söyledi.

Son dönemde her gün sabah dağa çıkarak kekik topladığını belirten Sarıkaya, "Dağlardan topladığım ürünler benim geçim kaynağım. Kekik, nane, dağ çayı satıyorum. Dağlara kekik toplamak için çıktığım zaman huzur buluyorum. Kilosunu ise 1520 liradan veriyorum. Buradan kazancımla ise aile geçimini sağlıyorum. Gücümün yettiği kadar çalışmaya devam edeceğim" dedi.

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