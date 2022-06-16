Uyuşturucu oto teybin içinden çıktı, 2 kişi gözaltına alındı

Kahramanmaraş’ta bir otomobilde yapılan aramada uyuşturucu maddesi teypten çıktı. Olayla ilgili jandarma ekipleri 2 kişiyi gözaltına aldı.



Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri Pazarcık ilçesi Narlı Mahallesi'nde yapılan uygulamada şüphe üzerine bir otomobili durdurarak arama yaptı. Uyuşturucu arama köpeği ‘Uygun’un da katıldığı operasyonda, ekipler otomobilin teybinin içine gizlenmiş 47 gram metamfetamin, 2 gram kubar esrar maddesi ele geçirdi. Olay ile ilgili M.A. (29) ve Y.Ö. (52) gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.