Gönüllülerden tarlada çalışan kadınlara pasta ikramı

Kahramanmaraş'ta, gönüllüler, tarlada çalışan emekçi kadınları ziyaret ederek, pasta ve börek ikram ettiler.
Türkoğlu ilçesinde tarım arazilerde yazkış demeden çalışan kadınları ziyaret eden gönüllüler, ev yemekleri yapan kadınların tarlada çalışan emekçi kadınlar için yaptıkları pasta ve börekleri ikram ettiler. Gönüllüler, emekçi kadınlarla sohbet ederek hayır dualarını aldılar.
Emekçi kadınların her zaman yanlarında olduklarını söyleyen gönüllüler, "Sıcağın altında çalışarak ekmek parası kazanan ablalarımızı ziyaret ederek hayır dualarını aldık. Hatırlarını sorduğumuzda çok mutlu oldular. Ev yemekleri yapan ablalarımızın yaptıkları pasta, börek, çörekleri ikram ettik. Her zaman iyilik için yollarda olacağız" ifadelerini kullandılar.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.