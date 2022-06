Temizlik görevlisi babaya çocuklarından Babalar Günü sürprizi Mehmet Tekkıyak, çocuklarının hazırladığı sürpriz karşısında duygularına hakim olamazken, gözyaşlarına boğuldu

Onikişubat Belediyesi’nde Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü görevini yapan personele, üçüz çocukları Babalar Günü sürprizi yaptı. Duygu dolu anlara Başkan Hanefi Mahçiçek’de şahitlik etti.

Çalışma azmi ve dürüstlüğüyle sevilen Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nde görevli üç çocuk babası Mehmet Tekkıyak’ın Babalar Günü, duygu dolu sürprizle kutlandı.

Her şeyden habersiz, ‘Bakan geleceği için EXPO 2023 alanını temizlenecek’ bahanesiyle EXPO 2023 Alanı’na görevlendirilen Tekkıyak, yerleri süpürürken, ekrana yanaştığı anda üçüz çocuklarının görüntüsü ve kendisi için söyledikleri yansıtıldı.

Birden çocuklarını ekranda görerek şaşkınlık yaşayan Tekkıyak’a, kısa süre sonra araçtan inen 3 kardeş ve anneleri, koşarak sarıldı.

Mehmet Tekkıyak, çocuklarının hazırladığı sürpriz karşısında duygularına hakim olamazken, gözyaşlarına boğuldu. O anlara Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek de anbean şahitlik etti. Tekkıyak ve çocuklarının duygulandıran anları, belediye çalışanları tarafından kaydedildi.



“Çok çalışıp iyi yerlere gelecek, babanızın emeğinin karşılığını vereceksiniz”

Burada aile ile sohbet eden Başkan Mahçiçek üçüz çocuklara yönelik, “Bir ömür ailesine kol kanat geren, her türlü imkanını, vaktini, birikimini evlatlarının geleceği için seferber eden ilk kahramanınız Mehmet kardeşimizin Babalar Günü’nü kutladık. Babalar Günü, babalarımıza duyduğumuz sevgi ve saygıyı göstermek için bir vesiledir ama sadece bu günde değil inançlarımız ve kültürümüzün bir gereği olarak, her gün babalarımızın gönüllerini hoş tutmamız, onlara saygı ve sevgimizi en güzel şekilde göstermemiz gerekiyor. İyi çalışıp, babanızın emeğini boşa harcamayarak güzel yerlere geleceksiniz. Bu vesileyle tüm babaların Babalar Günü’nü tebrik ediyor, ahirete irtihal etmiş tüm büyüklerimizi rahmetle, hürmetle yâd ediyorum” dedi.

Temizlik görevlisinin çocukları ise babalarını kahraman benzetmesi yaparak babalar gününü kutladı.

