Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Kahramanmaraş'ta polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince zehir tacirlerinin uyuşturucu alışverişi esnasında düzenlenen operasyonda A.A., F.K. ve M.K. isimli şüpheliler yakalandı. Şüphelilerin üzerinde ve kullandıkları ikamette yapılan aramada alışveriş esnasında ele geçirilen uyuşturucu madde ile aynı özellikte satışa hazır uyuşturucu madde ele geçirildi. Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan 3 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.