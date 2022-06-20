Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kahramanmaraş'ta polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince zehir tacirlerinin uyuşturucu alışverişi esnasında düzenlenen operasyonda A.A., F.K. ve M.K. isimli şüpheliler yakalandı. Şüphelilerin üzerinde ve kullandıkları ikamette yapılan aramada alışveriş esnasında ele geçirilen uyuşturucu madde ile aynı özellikte satışa hazır uyuşturucu madde ele geçirildi. Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan 3 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.