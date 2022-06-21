Kahramanmaraş’ta aranan hükümlü yakalandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kahramanmaraş’ta aranan hükümlü yakalandı

İHA

Kahramanmaraş’ta aranan hükümlü yakalandı

Kahramanmaraş’ta hırsızlık suçundan hakkında 29 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre polis ekipleri, Kahramanmaraş Yerel İlamat masasınca “Bina içinde muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık” suçundan 29 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan R.G.(30) isimli şahsın, Onikişubat ilçesi Yörükselim Mahallesi'nde olduğunu tespit etti. Şahıs, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü cezaevine teslime edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yaşlı adamın aort damarı karpuz gibi büyüdü Kahramanmaraş’ta karnındaki şişlik nedeniyle hastaneye başvuran yaşlı adam 3 santimetre olması geren ana aort damarının 15 santime kadar genişlediği belirlenince acilen ameliyata alınarak sağlığına kavuştu
YEREL HABERLER Yaşlı adamın aort damarı karpuz gibi ...
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 3 kişi ...
Kahramanmaraş salatalığı sofralardaki yerini aldı Kış mevsiminde market ve pazarlarda 20 liraya kadar yükselen salatalığın kilosu tarla mahsulünün çıkmasıyla 3 liraya kadar düştü Kokusu, rengi ve tadı ile diğerlerinden ayrılan Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesine bağlı Kılılı Mahallesi salatalığı iç piyasada satışa başladı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş salatalığı sofralardaki yerini aldı Kış ...
Temizlik görevlisi babaya çocuklarından Babalar Günü sürprizi Mehmet Tekkıyak, çocuklarının hazırladığı sürpriz karşısında duygularına hakim olamazken, gözyaşlarına boğuldu
YEREL HABERLER Temizlik görevlisi babaya çocuklarından Babalar Günü ...
Kahramanmaraş’ta buğday hasadı başladı Ukrayna-Rusya savaşıyla birlikte önemi iki kat artan buğdayın, Kahramanmaraş’ta hasadı başladı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta buğday hasadı başladı Ukrayna-Rusya ...
Kahramanmaraş'ın doğa harikası: "Kanlı Böğet"
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ın doğa harikası: "Kanlı Böğet"

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.