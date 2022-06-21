Kahramanmaraş’ta kumar operasyonu

Kahramanmaraş’ta kumar operasyonunda 7 bin 276 lira idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri yaptıkları kumar operasyonunda iki farklı iş yerinde arama yaptı. Yapılan aramada, 6 bin 400 lira kumar parası olarak değerlendirilen para ve kumar oynanmada kullanılan çok sayıda materyal ele geçirildi. Kumar oynatan işyeri sahiplerine adli işlem başlatılırken, kumar oynayan şahıslara da 7 bin 276 lira idari para cezası uygulandı.

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