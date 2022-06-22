Kaçak keklik avına 10 bin lira ceza

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde, canlı mühre ile yasadışı olarak keklik avlayan bir şahsa yaklaşık 10 bin lira idari para ve tazminat cezası kesildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Elbistan Şefliği ekipleri, bir şahsın canlı mühre ile yasadışı keklik avı yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti. Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile birlikte belirtilen kırsal alanda çalışma yapan görevliler, 1 şahsı 4 adet canlı mühre ile keklik avlarken yakaladı. Kaçak avda kullanılan 4 adet kekliğe, kafeslere ve tuzaklara el konuldu.

Şahsa ise, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu’na muhalefetten yaklaşık 10 bin lira tazminat ve idari para cezası kesildi.

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