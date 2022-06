Elbistan Festivali yüz binlerce kişiyi ağırlayacak Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz: "Yaklaşık 25 yerel sanatçı, 9 ulusal sanatçıyla Türkiye’nin en büyük hem müzik festivaline hem kültürel etkinliğine hem de büyük bir kardeşlik etkinliğine ev sahipliği yapacağız”

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde, bu yıl üçüncüsü düzenlenecek Elbistan Festivali, yüz binlerce kişiyi ağırlamaya hazırlanıyor.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, bu yıl üçüncüsü düzenlenecek Elbistan Festivali’ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Büyük halk ozanı Aşık Mahzuni Şerif anısına düzenlenen Elbistan Festivali’ne katılacak sanatçıları açıklayan Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz,“Şehrimizin tanıtılması, şehrimizin üretim değerinin kalitesinin bütün dünyayla paylaşılması adına düzenlediğimiz Elbistan Festivallerinin üçüncüsünü 25 Temmuz’da hayata geçirmeyi planlıyoruz. Bu seneki festivalimizi Aşık Mahzuni Şerif anısına düzenleyeceğiz ve ustaya saygı diyoruz. Mahzuni Şerif’in memleketinde vefatından yaklaşık 20 yıl sonra onun anısına devasa büyük bir festivali hayata geçirmiş olmak bizim için de ayrıca mutluluk verici.Etkinlik takvimimiz netleşti. Sosyal kültürel sportif birçok alanda çok renkli etkinliklere ev sahipliği yapacağız. Birçok sanatçıyı Elbistan'da ağırlayacağız. İnşallah 25 Temmuz’da Haluk Levent ile açılış yapıyoruz. 26 Temmuz’da Velet ve Derya Uluğ’u ile hem rap hem de pop müzik alanında misafir edeceğiz. 27 Temmuz’da Buray’ı, 28 Temmuz’da Koray Avcı’yı, 29 Temmuz’da Ali Kınık’ı, 30 Temmuz’da Demet Akalın’ı ve 31 Temmuz’da Yavuz Bingöl’ü Elbistan’da ağırlamayı planlıyoruz. 24 Temmuz’da da inşallah Mustafa Ceceli konseri olacak. Mustafa Ceceli’nin de görüşmelerini yürütüyoruz” ifadelerini kullandı.

Festivalin, kentin tanıtımında büyük önem arz ettiğini hatırlatan Başkan Gürbüz, “Elbistan Festivali, Türkiye’de çok ses getiren festivallerden. Bu seneki komite başkanımız İbrahim Türk Bey, yaklaşık yirmi kadar esnafımızın her gün neredeyse düzenli toplantılarla bir araya gelerek şekillendirdiği bir festival. İbrahim beye ve tüm komite üyelerimize teşekkür ediyorum. Bu festivalle biz kentin çok önemli değerlerini ulusal ve uluslararası sunumunu gerçekleştirmiş olacağız. Elbistan yaklaşık 150 bin nüfuslu bir kent ama çevre ilçelerimizle beraber yaklaşık 350 bin nüfusu burada ağırlıyoruz, onlarında bir ticaret merkezi konumundayız. Bizim yaklaşık 150 bin nüfusumuz da yurtdışında yaşıyor” ifadelerini kullandı.

Festival bütçesi için Elbistan Belediyesi’nin ya da kamu kaynakları kullanılmadığının altını çizen Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, şöyle devam etti:

“Bu festivalde inşallah çok ciddi bir ekonomik değer elde edeceğiz. Daralan ekonominin, kent ekonomisinin açılması ve nakit akışının hızlanmasından da çok büyük bir fayda sağlayacağını düşünüyorum. Geçen yıl yaklaşık 500 bin kişiyi misafir ettik Elbistan’da. Her gün her sanatçımıza yaklaşık 7580 bin bandında dinleyici geldi. Dolayısıyla bu festival sadece müzik etkinliği adına değerlendirilmemeli. Geçen yıl yapılan festivalde Elbistan Belediyemizin ekonomik anlamda herhangi bir katkısı olmadı. Yani biz burada kamu kaynağını kullanmamış olduk. Bu tamamen yerel esnafımızın ve sponsor kardeşlerimizin firmalarımızın destekleriyle yapılmış oldu. Bu sene de aynı şekilde yapacağız. Ben bu şehrin belediye başkanı olarak şehrin gençlerinin eğlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Genç kardeşlerimi orada yoğunlukla misafir edeceğime inanıyorum. Özellikle sanatçı seçimlerine dikkat edilecek olunursa rap, pop, rock, sanat müziği ve türküden oluşan bir geniş yelpazeye hitap ediyor. Tabii ki yerel sanatçılarımızı da unutmayacağız. Yaklaşık 25 yerel sanatçı, 9 ulusal sanatçıyla Türkiye’nin en büyük hem müzik festivaline hem kültürel etkinliğine hem de büyük bir kardeşlik etkinliğine ev sahipliği yapacak Elbistan.”

Elbistan Festivali’nin bazı kesimler tarafından baltalanmaya karalanmaya çalışıldığını belirten Başkan Gürbüz, buna kimsenin gününü yetmeyeceğine değinerek, “Bu organizeye çok büyük bir bütçenin ayrıldığı; dolayısıyla istihdam sorununun yaşandığı günümüzde böyle bir etkinliğe gerek olmadığını ifade eden siyasi söylemlere de tanık oluyoruz. Ama bunun iyi niyetle bağdaşmadığını düşünüyorum. Yani düşünün bütün dünyada bu tür etkinlikler var Türkiye’nin her kentinde bu etkinlikler var, Elbistan’da olunca mı sorun oluyor. Yani bu kentin insanına gülümsemeyi neden çok görüyorsunuz? Dolayısıyla ben bu söylemi çok önemsemeyeceğim. Ve kentin insanları gülene kadar mutlu olana kadar onların hem istihdam sorunlarıyla, onların kültürel eğitim sosyal sorunlarıyla ilgilenmeye devam edeceğim. Kısacası festivalin bize kazandırdığı çok şey var. İnadına birlik olalım. İnadına birbirimizi sevelim. O insanların kentin tanıtılması ve kentteki bu değerlerin Mahzuni Şerif gibi değerlerin uluslararası kamuoyuyla paylaşılması noktasında göstermiş oldukları dirençleri sevgimizle yıkalım diyorum. Ben hiçbir bendi, kentin önüne konulacak hiçbir engeli ve tehdidi kabul etmiyorum, reddediyorum. Bu şehrin kalkınması, gelişmesi büyümesi sosyal ve kültürel etkinliklerle taçlandırılması ve vatandaşlarımızın mutluluğu adına önemsediğimi ifade ediyorum” diye konuştu.

