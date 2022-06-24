"Nefes Almadan" Gaziantepli çocuklarla buluştu

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Hollanda Büyükelçiliği iş birliğiyle sahnelenen "Nefes Almadan" tiyatro oyunu, Kahramanmaraş’ın ardından Gaziantep’te de seyirciyle buluştu.

Büyükşehir Belediyesi, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iş birliğiyle hayata geçirdiği projelerini sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi, Hollanda Büyükelçiliği Uluslararası Kültürel Hareketlilik Fonu tarafından finanse edilen proje çerçevesinde, çocuk edebiyatı yazarı Gerard Van Gemert tarafından kaleme alınan Ademloos (Nefes Almadan) adlı edebi eserden sahneye uyarlanan tiyatro gösterisini Kahramanmaraş’tan sonra Gaziantep’te de çocuklarla buluşturdu. Gaziantep Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi’nde sahnelenen oyunu takip edenler arasında Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, meclis üyeleri, STK temsilcileri ve çok sayıda tiyatrosever yer aldı.

Yoğun katılımla gerçekleştirilen etkinlikte çocukları önyargılara, ırkçılığa ve kültürel farklılıklara karşı bilinçlendiren, dayanışmayı ve paylaşmayı anlatan pek çok eğitici ders de verildi. Sahne Maraş Tiyatro Okulu öğrencileri, sergiledikleri performansla katılımcılardan yoğun alkış aldı. Gaziantep Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Sahne Maraş oyuncuları kutlayarak, gerçekleştirilen anlamlı etkinlikten dolayı Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’e teşekkür etti.

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