Türkiye Güreş Şampiyonası Dulkadiroğlu’nda başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye Güreş Şampiyonası Dulkadiroğlu’nda başladı

İHA

Türkiye Güreş Şampiyonası Dulkadiroğlu’nda başladı

Türkiye Güreş Federasyonu ve Dulkadiroğlu Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen büyükler, gençler ve yıldızlar Karakucak Türkiye Şampiyonası başladı.
Dulkadiroğlu Belediyesi tarafından Dereköy mahallesine inşa edilen Dereköy Şeref Eroğlu Er Meydanı’nda başlayan güreş müsabakaları, renkli görüntülere sahne oldu.
Toplamda 44 ilden, 47 kulüp ve 500 sporcunun katıldığı turnuvaya vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.
İlk gün müsabakalarını değerlendiren Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, ortaya konulan mücadeleden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Dereköy’e yakışır bir tesis inşa ettiklerini ifade eden Başkan Okay, “Ata sporumuz güreş, bizleri tarihle bütünleştiren, gençlerimize mücadele azmi işleyen önemli bir değerdir. Bugün burada kurulan er meydanı, Türkiye, Avrupa ve Dünya Şampiyonları, Olimpiyat madalyası kazanarak bayrağımızı göklere yükselten sporcular yetiştirmiştir. Nitekim bu sporcular er meydanlarında ortaya koydukları mücadele ve azim ile, bugün güreşin gelişmesi ve kalkınması adına da çaba göstermektedir. Göreve geldiğimiz günden bu yana Dereköy’de er meydanı kuruyor, çeşitli güreş organizasyonları düzenliyoruz. Son yıllarda pandeminin getirdiği kısıtlamalar dolayısıyla bu etkinliklerimizi icra edemez olmuştuk. Ancak bu süre içerisinde boş durmadık ve buraya yakışır bir tesis inşa ettik. Bu tesisimizi, güreşçilerimizin en sağlıklı şekilde spor yapabilmeleri adına dizayn ettik. Buradan beklentimiz, bizleri dünyanın dört bir yanında temsil eden sporcuların yetişmesidir. Güreşe ve güreşçiye büyük kıymet veren Dereköy Mahallemiz, bu anlamda daha da gelişecek, Dulkadiroğlu’nun adını güreşe ve güreşçiye verdiği değer ile de tüm dünyaya duyuracak potansiyele sahiptir. Bugün Güreş Federasyonumuzun düzenlediği bu güzel şampiyonaya 44 ilden, 47 kulüp ve 500 sporcu katıldı. Ben bu güzel organizasyona emek veren, buradan yetişecek sporculara örnek olan Federasyon Başkanı Şeref Eroğlu’na çok teşekkür ediyorum. Güreşçilerimize başarılar diliyorum” dedi.
Gençler ve Yıldızlar müsabakalarının gerçekleştirildiği turnuvada final müsabakaları 25 Haziran Cumartesi günü protokolün katılımıyla yapılacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Türkiye’de ilk kez bir okul güneş paneli atölyesi kurdu Kahramanmaraş Boğaziçi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından, güneş panellerinin kendi iç montajını yapacak bir atölye kuruluyor
YEREL HABERLER Türkiye’de ilk kez bir okul güneş paneli atölyesi ...
İkametinde uyuşturucu yetiştiren bir kişi yakalandı
YEREL HABERLER İkametinde uyuşturucu yetiştiren bir kişi yakalandı
"Nefes Almadan" Gaziantepli çocuklarla buluştu
YEREL HABERLER "Nefes Almadan" Gaziantepli çocuklarla buluştu
Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 5 yaralı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 5 yaralı
Otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti Topun peşinden giderken otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti Topun ...
Kahramanmaraş'ta orman yangını Yangında 30 dekarlık alan zarar gördü
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta orman yangını Yangında 30 dekarlık ...
Kahramanmaraş’ta ormanlık alanlara girişler ve piknik yapmak yasaklandı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta ormanlık alanlara girişler ve piknik ...
'Dünyanın en saçma binası' tarih oldu, geriye moloz yığınları kaldı Kahramanmaraş'ta yıkımı tamamlanan binanın moloz yığınlarını kaldırma işlemi devam ediyor
YEREL HABERLER 'Dünyanın en saçma binası' tarih oldu, geriye moloz ...
Kahramanmaraş’ta dondurma müzesine yoğun ilgi Müzede, dondurmanın hazırlanışı ziyaretçilere sunuluyor
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta dondurma müzesine yoğun ilgi Müzede, ...
Kahramanmaraş’ın son kasket ustası 70 yaşındaki Şükrü Erşan, 2 metrekare dükkanında mesleğini yaşatmaya çalışıyor
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ın son kasket ustası 70 yaşındaki Şükrü ...
Elbistan’da 4,6 milyon liralık hibenin sözleşmeleri imzalandı
YEREL HABERLER Elbistan’da 4,6 milyon liralık hibenin sözleşmeleri ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.