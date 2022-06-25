Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bulduğu parayı “Al senin olsun” denmesine rağmen sahibine teslim etti Kahramanmaraş’ta sanayide çalışan bir çırak, sokak ortasında bulduğu 10 bin TL parayı ustasına getirerek, sahibinin bulunması için uzun çaba gösterdi Cüzdanın sahibini aramak için birkaç kişiye soran çırak, “Onun sahibi yok al senin olsun” denmesine aldırmadan parayı sahibine teslim etti Paranın sahibi ise çırağa sarılarak, “İyi ki varsınız” dedi

İHA

Bulduğu parayı “Al senin olsun” denmesine rağmen sahibine teslim etti Kahramanmaraş’ta sanayide çalışan bir çırak, sokak ortasında bulduğu 10 bin TL parayı ustasına getirerek, sahibinin bulunması için uzun çaba gösterdi Cüzdanın sahibini aramak için birkaç kişiye soran çırak, “Onun sahibi yok al senin olsun” denmesine aldırmadan parayı sahibine teslim etti Paranın sahibi ise çırağa sarılarak, “İyi ki varsınız” dedi

Kahramanmaraş’ta sokak ortasında bulduğu parayı çevresinin “Onun sahibi yok al senin olsun” denmesine rağmen sahibine teslim eden çırak takdir topladı. Çevre sakinleri ise çırağın bu davranışından dolayı alkışladı.
Alınan bilgilere göre, sanayi içerisinde bir iş yerinde çırak olarak çalışan 12 yaşındaki Öztürk Çopur, yolda para dolu bir ruhsat buldu. Elindeki ruhsat ile birlikte paranın sahibini arayan Çopur’a bazı iş yeri sahipleri, "Onun içinde bir şey yok al senin olsun" denmesine rağmen parayı ustasına getirdi. Ustası ise polisi arayarak, parayı teslim etti. Yaklaşık 1 saat sonra paranın sahibinin 60 yaşındaki Ali Biricik olduğu anlaşıldı. Polisin kendisini aramasıyla iş yeri önüne gelen Biricik, parayı bulan Çopur’a sarılarak teşekkür etti. Çevre sakinleri ise çırak Öztürk Çopur’u bu davranışından dolayı alkışladı.
Burada bir açıklama yapan paranın sahibi Ali Biricik, “Arabadan inerken cüzdanı arka cebimden kaydırmışım. Ruhsatın içinde 10 bin TL vardı. Bir yere verecektim” dedi.
Bulduğu parayı sahibine teslim eden ve bununla takdir toplayan 12 yaşındaki Öztürk Çopur ise şunları dile getirdi:
“Bir iş yerine malzeme almaya gitmiştim. İş yerinden çıkıp geldiğimde, bir arabanın yanında cüzdan vardı. Oradaki iki, üç kişiye sordum. Abi; ‘Bu cüzdanın sahibini tanıyor musunuz’ dedim, onlar da bana, ‘Onun içinde bir şey yok oğlum al senin olsun dediler.’ Ben de cüzdanı ustama getirdim. Açmadım cüzdanı. Baktım orada ruhsatlar vardı. Telefon numaraları vardı. Aradık açmadılar. Sonra polisi aradı ustam.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mısır’ın ihracata kota getirmesi Kahramanmaraş’taki o sektörü zora soktu
YEREL HABERLER Mısır’ın ihracata kota getirmesi Kahramanmaraş’taki o ...
Halılar mikrop yuvası olmaması için 3 ayda bir temizlenmeli Hareketli kirlerin beslenme alanı halılar, evlerde filtre görevi üstleniyor Ayda yıkanan 2 bin metrekare halıdan 2 kilogram kıl çıkıyor
YEREL HABERLER Halılar mikrop yuvası olmaması için 3 ayda bir ...
Türkiye Güreş Şampiyonası Dulkadiroğlu’nda başladı
YEREL HABERLER Türkiye Güreş Şampiyonası Dulkadiroğlu’nda başladı
Türkiye’de ilk kez bir okul güneş paneli atölyesi kurdu Kahramanmaraş Boğaziçi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından, güneş panellerinin kendi iç montajını yapacak bir atölye kuruluyor
YEREL HABERLER Türkiye’de ilk kez bir okul güneş paneli atölyesi ...
İkametinde uyuşturucu yetiştiren bir kişi yakalandı
YEREL HABERLER İkametinde uyuşturucu yetiştiren bir kişi yakalandı
"Nefes Almadan" Gaziantepli çocuklarla buluştu
YEREL HABERLER "Nefes Almadan" Gaziantepli çocuklarla buluştu
Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 5 yaralı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 5 yaralı
Otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti Topun peşinden giderken otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti Topun ...
Kahramanmaraş'ta orman yangını Yangında 30 dekarlık alan zarar gördü
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta orman yangını Yangında 30 dekarlık ...
Kahramanmaraş’ta ormanlık alanlara girişler ve piknik yapmak yasaklandı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta ormanlık alanlara girişler ve piknik ...
'Dünyanın en saçma binası' tarih oldu, geriye moloz yığınları kaldı Kahramanmaraş'ta yıkımı tamamlanan binanın moloz yığınlarını kaldırma işlemi devam ediyor
YEREL HABERLER 'Dünyanın en saçma binası' tarih oldu, geriye moloz ...
Kahramanmaraş’ta dondurma müzesine yoğun ilgi Müzede, dondurmanın hazırlanışı ziyaretçilere sunuluyor
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta dondurma müzesine yoğun ilgi Müzede, ...
Kahramanmaraş’ın son kasket ustası 70 yaşındaki Şükrü Erşan, 2 metrekare dükkanında mesleğini yaşatmaya çalışıyor
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ın son kasket ustası 70 yaşındaki Şükrü ...
Elbistan’da 4,6 milyon liralık hibenin sözleşmeleri imzalandı
YEREL HABERLER Elbistan’da 4,6 milyon liralık hibenin sözleşmeleri ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.