Kahramanmaraş’ta uyuşturucuya 4 tutuklama

Kahramanmaraş’ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri, uyuşturucu sevkiyatı gerçekleştirileceği bilgisi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenledi. Operasyonda A.G., E.G., M.Y. ve İ.A'nın aracında uyuşturucu madde ele geçirilmesi üzerine; derinleştirilen soruşturmada şüphelilerin ikametlerinde de aynı özellikte ve satışa hazır farklı uyuşturucu maddeler, uyuşturucu paketleme materyalleri ile 2 adet av tüfeği ve çok sayıda fişek ele geçirildi.
Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan 4 kişi adliyedeki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.