Hayvan gübresinden kendi gazını üretti Kahramanmaraş’ta 45 yaşındaki Şevket Kardeş, uzun yıllardır hayalini kurduğu, hayvan gübresinden gaz üretmeyi başardı Kurduğu düzenek sayesinde hayvan gübresinden gaz elde eden Kardeş, tüm şehrin gaz ihtiyacını karşılamak için devletten yardım bekliyor

Kahramanmaraş’ta uzun yıllardır hayvan gübresinden kendi gazını üretmek isteyen 45 yaşındaki Şevket Kardeş 5 bin TL harcayarak bunu başardı.

Bir ay önce kurduğu düzenek sayesinde evinin 24 saat boyunca gaz ihtiyacını karşılayan Kardeş’in yeni hedefi ise destek alması halinde Kahramanmaraş’ın tamamına gaz üretmek. Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Elmalar Mahallesinde ikamet eden ve uzun yıllardan bu yana biyogaz üretimini araştıran Şevket Kardeş, yaklaşık 12 ay önce bu hayalini gerçekleştirdi. Kendi kurduğu düzenek sayesinde hayvan gübresinden gaz üretmeyi başaran Kardeş, kendi evinin 24 saat boyunca gazını karşılamayı başarınca kendine bir hedef daha koydu. Elmalar Mahallesinde hayvan gübresinin eksik olmadığını belirten Kardeş, bölgeye kuracağı tesis sayesinde tüm şehrin gaz ihtiyacını karşılayabileceğini söyledi. Kardeş, “Bu sistem yıllardan bu yana aklımda vardı. İmkanlar doğrultusunda ancak yapabildim. Hatta yıllardan bu yana araştırma yapıyordum. Mahallemizde de imkan var. Yapmaya karar verdim. Burası Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Elmalar Mahallesi. Burada bizim hayan potansiyelimiz çok. Kahramanmaraş’ın yüzde 7080’nine kurban ihtiyacını karşılıyoruz. Böyle olduğu içinde hayvan gübresi de çok. Eğer ki devlet tarafından bana bir destek verilirse Kahramanmaraş’ın gaz ihtiyacını karşılayabilirim. Bu sisteme şu anlık 5 bin TL harcadım. Kullandığım tüp masrafıma bölecek olursak 78 ay sonra sistem kendini amorti edecek. Sistem başarılı oldu, şimdiki hedefim kat kaloriferinde bu sistemi kullanmak” dedi.

Şevket Kardeş’in en büyük destekçisi ve eşi Aynur Kardeş ise yemeğini kocasının kurduğu sistem ile yaptığını belirterek, “1 aydan bu yana yakıyoruz. Sütümü bu gaz ile pişiyorum. Kızartma ve çayımı yaptım bu sabah. Masrafımızı azalttık. Komşularımız da meraklı. ‘Siz yapın bizde yaparız’ diyorlar. Az önce kardeşim geldi; ‘Bende yapacağım’ dedi. Bende yapın güzel bir şey dedim” diye konuştu.

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