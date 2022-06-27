Traktöre giren 1,5 metrelik yılan paniğe neden oldu

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde, bir çiftçiye ait traktörün kabinle motoru arasındaki kısma giren 1,5 metre uzunluğundaki kırmızı yılan paniğe neden oldu.

Olay, ilçeye bağlı Çiçek Mahallesi’nde meydana geldi. İlçede çiftçilik yapan Faruk Yavuz, traktörü ile tarlasına gitti. Yavuz’un tarlada bıraktığı traktörünün kabinle motoru arasındaki kısma 1,5 metre uzunluğunda, bölgede kıraç yılanı olarak adlandırılan kırmızı yılan girdi. Yavuz, tarladaki işlerini bitirdikten sonra traktörünün kabinle motor kısmındaki yılandan habersiz şekilde mahalledeki evine döndü. Yavuz’un, traktörden inmesi ile yılanla burun buruna gelmesi bir oldu. Kendi çabaları ile yılanı uzaklaştıramayan çiftçi, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Elbistan Şefliği ile itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede mahalleye gelen DKMP ve itfaiye ekipleri, uzun uğraşlar sonucu yılan yakalama aparatı ile çıkardıkları yılanı torbaya koydu. Yılanın yakalanması sonrasında rahat bir nefes alan çiftçi Faruk Yavuz, DKMP ve itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Yakalanan yılan ise DKMP Elbistan Şefliği ekiplerince, yerleşim alanlarından uzak bir noktada doğaya salındı. DKMP Elbistan Şefliği yetkilileri, bölgede zehirli yılanların varlığına dikkat çekerek, müdahale ederken vatandaşların dikkat etmeleri ve bu tür olaylarda mutlaka yardım istemeleri gerektiğine vurgu yaptı.

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