Kahramanmaraş'ta çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Kahramanmaraş’ta düzenlenen operasyonda terör örgütüne ait depoda çok sayıda silah, mühimmat ve örgütsel doküman ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri Çağlayancerit ilçesi Engizekler kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik Şehit Jandarma Er Muharrem Özkan Operasyonu düzenledi. Düzenlenen operasyonda geçmiş yıllarda kullanıldığı değerlendirilen depo içerisinde çok sayıda silah, mühimmat ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.