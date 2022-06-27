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Kahramanmaraş'ta çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

İHA

Kahramanmaraş'ta çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Kahramanmaraş’ta düzenlenen operasyonda terör örgütüne ait depoda çok sayıda silah, mühimmat ve örgütsel doküman ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri Çağlayancerit ilçesi Engizekler kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik Şehit Jandarma Er Muharrem Özkan Operasyonu düzenledi. Düzenlenen operasyonda geçmiş yıllarda kullanıldığı değerlendirilen depo içerisinde çok sayıda silah, mühimmat ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

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