Doğal Yaşam ve Mesire Alanı vatandaşların gözdesi oldu

Dulkadiroğlu Belediyesi ve Doğal Yaşam ve Mesire Alanı, şehir merkezine olan yakınlığı, eşsiz doğası ve serin havasıyla vatandaşları kendine hayran bırakıyor.

Dulkadiroğlu Belediyesinin Yeşil Tepe Mahallesinde hizmete sunduğu Doğal Yaşam ve Mesire Alanı, Kahramanmaraşlı vatandaşların gözdesi oldu. Serin havası, şehir merkezine olan yakınlığıyla dikkat çeken Doğal Yaşam ve Mesire Alanı, içerisinde mini hayvanat bahçesiyle de dikkat çekiyor.

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Kahramanmaraş’ın eşsiz doğasını vatandaşlarla buluşturduklarını belirterek, “Daha önce atıl bir şekilde amacı dışında kullanılan bu alanları güzelleştirerek vatandaşlarımızla buluşturmaktan dolayı duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Yeşil alan konusuna çok büyük önem veriyoruz. Bu çerçevede birçok proje ortaya koyduk. Bu projelerin başında da Dulkadiroğlu Doğal Yaşam ve Mesire Alanı gelmektedir. Bu alanımız vatandaşlarımız tarafından yoğun ziyaret edilmektedir. Özellikle sıcak havalarda mesire alanı dolup taşmaktadır. Vatandaşlarımızın bu ilgisi bizleri yeni projelere cesaretlendirmektedir.”

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