Urmu dut şifa kaynağı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Urmu dut şifa kaynağı

İHA

Urmu dut şifa kaynağı

Kahramanmaraş'ta, kanser ve tümör hücrelerinin vücuttan uzaklaştırma özelliği ve birçok hastalığa faydası olduğu için şifa kaynağı olarak adlandırılan urmu dutu yoğun talep görüyor.
Onikişubat ilçesine bağlı Hayrullah Mahallesi'nde doğal gıda ürünleri satan Ali Kemal Aşık (43), "Faydasını saymakla bitiremeyeceğimiz urmu dut, ağız yaralarının önlenmesi ve oluşmuş olan yaraların düzelmesi için kullanılır. Yüzyıllardır ağız yaraları için kullanılmakta. Diş eti kanamaları için harika bir şifadır. Bademcik iltihaplanmaları, boğaz şişlikleri ve bronşit sorunlarına karşı çok etkili çözümdür. Karaciğer değerlerinin düzelmesinde çok faydalıdır. Şeker hastalıkları ve astım hastalıkları için oldukça faydalıdır. Kan temizleyicidir. İshal gidericidir. Kansızlığa iyi gelmektedir. Epilepsi hastalığına yarar sağlamaktadır. Yüksek kolesterol ve tansiyon hastalıklarında kullanılmaktadır. Düzenli tüketilmesi sonucunda kanser oluşumunu engellediği gözlemlenmiştir. Vücutta bulunan kanser önleyici yapıyı güçlendirmektedir. Düzenli tüketilmesi sonucunda çok daha sağlıklı bir vücuda sahip olmaktayız. Ayrıca urmu dutun reçeli, pekmezi, şurubu, sızma suyu, ekşisi yapılarak kullanılır" ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Doğal Yaşam ve Mesire Alanı vatandaşların gözdesi oldu
YEREL HABERLER Doğal Yaşam ve Mesire Alanı vatandaşların gözdesi ...
Damada düğünde "acı kaybımız" şakası Kahramanmaraş’ta bir düğünde damada, 'Acı kaybımız' yazılı çelenkle şaka yapıldı Damat: “Ben onlara bulaşık teli, sünger şakası yapıyordum. Onlar da bana bu şakayı yaptılar”
YEREL HABERLER Damada düğünde "acı kaybımız" şakası Kahramanmaraş’ta ...
Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 2’si çocuk 4 yaralı Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen aileye plakası henüz belirlenemeyen araç çarptı. 2’si çocuk 4 kişi yaralandı.
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 2’si çocuk 4 ...
Kahramanmaraş'ta çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta çok sayıda silah ve mühimmat ele ...
Traktöre giren 1,5 metrelik yılan paniğe neden oldu
YEREL HABERLER Traktöre giren 1,5 metrelik yılan paniğe neden oldu
Marmaris'te yangın söndürme ekiplerine Maraş dondurması ikram edildi
YEREL HABERLER Marmaris'te yangın söndürme ekiplerine Maraş ...
Hayvan gübresinden kendi gazını üretti Kahramanmaraş’ta 45 yaşındaki Şevket Kardeş, uzun yıllardır hayalini kurduğu, hayvan gübresinden gaz üretmeyi başardı Kurduğu düzenek sayesinde hayvan gübresinden gaz elde eden Kardeş, tüm şehrin gaz ihtiyacını karşılamak için devletten yardım bekliyor
YEREL HABERLER Hayvan gübresinden kendi gazını ...
Kahramanmaraş’ta uyuşturucuya 4 tutuklama
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta uyuşturucuya 4 tutuklama

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.