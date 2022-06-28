Asma yaprağı geçim kaynağı oldu

Kahramanmaraş'ta asma yaprağı 70 yaşındaki Durdu Demir'in gelir kaynağı oldu.
Trabzon Caddesi üzerinde bahçesinden topladığı asma yapraklarını satarak geçimini sağladığını söyleyen 8 çocuk babası Durdu Demir, yaprakların kilosunu 1015 liradan satışa sunduğunu söyledi. Demir, "Ben çiftçilik yapıyorum. Bahçemde bulunan üzüm yapraklarını toplayarak burada satıyorum. Yapraklar taze olduğu için ilgi de çok fazla. Topladığım yapraklar burada gelir kaynağım oldu. Kilosu ise 10 15 TL. Burada alın terimle ekmek paramı kazanıyorum" dedi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.