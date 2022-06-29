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Ahşabı tutkuyla işliyor Yılda 150 bin adet ahşap hediyelik eşya ve mutfak gereci üreten Mustafa Bilgiç, yurt dışından aldığı siparişlere yetişemediğini söyledi

İHA

Ahşabı tutkuyla işliyor Yılda 150 bin adet ahşap hediyelik eşya ve mutfak gereci üreten Mustafa Bilgiç, yurt dışından aldığı siparişlere yetişemediğini söyledi

Kahramanmaraş’ta 15 yıl önce hobi olarak başladığı ahşap işleme sanatını geliştiren Mustafa Bilgiç, yaptığı hediyelik eşya ve mutfak gereçleri yurt dışından da ilgi görüyor.
15 yıl önce küçük bir atölye kurarak ahşap mutfak gereçleri ve hediyelik eşyalar üreten Mustafa Bilgiç (42), işini büyütüp yılda 150 bin ürün üretir hale geldi. Bilgiç işini büyütünce 10 kişiye de istihdam sağladı.
Ham ağacı işletmesindeki farklı işlevdeki makinalarda yontup şekil veren ahşap ustası Bilgiç, özellikle ev hanımlarının tercihi olan çerezlik, süs eşyaları, şef tahtaları yapıyor. İnsanların plastik yerine ahşaba olan tercihlerinin artarak devam ettiğini ifade eden Bilgiç, başta Avrupa olmak üzere birçok kente ürün yolladığını söyledi.
Araştırma ve geliştirme ile farklı ürünler tasarlamayı sürdüren ahşap ustası Mustafa Bilgiç, “Ben bu işe hobi olarak 15 yıl önce başladım. Başladığım işi günden güne severek yaptığım için sürekli araştırma yaptım. Hem kafayı rahatlatıyor, hem de ahşabı çok seviyorum. Buradaki yaptığımız işlem ise ahşabı kurutuyoruz. İşleme sürecinin ardından çeşitli desenler vererek, sunumluk, çerezlik, şef tahtaları, hediyelik eşyalar üretiyoruz. Ayrıca kişiye özel ürünlerde yapıyoruz. Kullandığımız ürünlerin sağlık açısından hiç zararı yoktur aksine faydası vardır. Bu ürünleri yurt dışı Almanya, Fransa, İtalya, İsveç ve Kuzey Irak olmak üzere birçok ülkeye gönderiyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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