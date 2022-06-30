Kahramanmaraş’ta uyuşturucu satıcılarına suçüstü: 2 gözaltı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kahramanmaraş’ta uyuşturucu satıcılarına suçüstü: 2 gözaltı

İHA

Kahramanmaraş’ta uyuşturucu satıcılarına suçüstü: 2 gözaltı

Kahramanmaraş’ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi suçüstü yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, madde bağımlılarına uyuşturucu madde sattığı yönünde bilgi alınan T.B. ve O.B. isimli şüpheliler uyuşturucu alışverişi esnasında suçüstü yakalandı. Ekiplerce yapılan aramalarda çeşitli uyuşturucu maddeleri ile 6 adet tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Eğitim neferlerinin şehit edildiği okulu yaşam alanına dönüştürdüler Kahramanmaraş’ta 26 yıl önce 3 öğretmenin teröristlerce şehit edildiği okul binası ve çevresi ‘Şehit Öğretmenler Yaşam Alanı’ olarak düzenlendi
YEREL HABERLER Eğitim neferlerinin şehit edildiği okulu yaşam ...
Mutfak Müzesi Dulkadiroğlu turizminin gözdesi oldu
YEREL HABERLER Mutfak Müzesi Dulkadiroğlu turizminin gözdesi oldu
Asırlık tespihine gözü gibi bakıyor Tespih tutkunu Mehmet Demir, koleksiyonunda yer alan Osmanlı'nın son döneminde Beylerbeyi Galip ustanın imzasını attığı sıkma kehribar tespihini gözü gibi koruyor
YEREL HABERLER Asırlık tespihine gözü gibi bakıyor Tespih tutkunu ...
Evlerinde kenevir yetiştirirken yakalandılar
YEREL HABERLER Evlerinde kenevir yetiştirirken yakalandılar
Yaşlı kadının kazanını ve demirlerini çalan 3 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Yaşlı kadının kazanını ve demirlerini çalan 3 şüpheli ...
Teröristlerin kullandığı mağarada EYP ve yaşam malzemesi ele geçirildi
YEREL HABERLER Teröristlerin kullandığı mağarada EYP ve yaşam ...
Kahramanmaraş’ta sahte içki operasyonu Kentte şimdiye kadar gerçekleşen en büyük sahte içki operasyonunda 150 litre etil alkol ile çok sayıda markanın şişe ve kapakları ele geçirildi
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta sahte içki operasyonu Kentte şimdiye ...
Elbistan’da 500 paket doldurulmuş makaron ele geçirildi
YEREL HABERLER Elbistan’da 500 paket doldurulmuş makaron ele ...
Ahşabı tutkuyla işliyor Yılda 150 bin adet ahşap hediyelik eşya ve mutfak gereci üreten Mustafa Bilgiç, yurt dışından aldığı siparişlere yetişemediğini söyledi
YEREL HABERLER Ahşabı tutkuyla işliyor Yılda 150 bin adet ahşap ...
Hurda operasyonunda 28 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER Hurda operasyonunda 28 yıl hapis cezasıyla aranan ...
Asma yaprağı geçim kaynağı oldu
YEREL HABERLER Asma yaprağı geçim kaynağı oldu
Urmu dut şifa kaynağı
YEREL HABERLER Urmu dut şifa kaynağı
Doğal Yaşam ve Mesire Alanı vatandaşların gözdesi oldu
YEREL HABERLER Doğal Yaşam ve Mesire Alanı vatandaşların gözdesi ...
Damada düğünde "acı kaybımız" şakası Kahramanmaraş’ta bir düğünde damada, 'Acı kaybımız' yazılı çelenkle şaka yapıldı Damat: “Ben onlara bulaşık teli, sünger şakası yapıyordum. Onlar da bana bu şakayı yaptılar”
YEREL HABERLER Damada düğünde "acı kaybımız" şakası Kahramanmaraş’ta ...
Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 2’si çocuk 4 yaralı Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen aileye plakası henüz belirlenemeyen araç çarptı. 2’si çocuk 4 kişi yaralandı.
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 2’si çocuk 4 ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.