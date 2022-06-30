Kahramanmaraş’ta uyuşturucu satıcılarına suçüstü: 2 gözaltı

Kahramanmaraş’ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi suçüstü yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, madde bağımlılarına uyuşturucu madde sattığı yönünde bilgi alınan T.B. ve O.B. isimli şüpheliler uyuşturucu alışverişi esnasında suçüstü yakalandı. Ekiplerce yapılan aramalarda çeşitli uyuşturucu maddeleri ile 6 adet tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.