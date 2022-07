Komşusunun oğlu ile öldürülen Erhan'ın babası: Çifte infaz faili meçhul kaldı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde 11 yıl önce başlarından tabancayla vurularak hayatını kaybeden Erhan Tekin (29) ve Ahmet Ölç'ün (30) ölümüyle ilgili 68 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. Şüphelilerden S.G. hakkında 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Yargılandığı yerel mahkeme tarafından yeterli her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil elde edilememesi nedeniyle beraat eden S.G. ile ilgili karara yapılan itiraz Yargıtay tarafından da onandı. Erhan Tekin'in babası Ramazan Tekin, "11 yıl önce benim çocuğumla komşumun çocuğu kafalarına sıkılarak infaz edildi. Yargıtay kararından sonra bu çifte infaz faili meçhul kaldı" dedi.

Olay, 26 Mart 2011'de Akbayır Mahallesi'nde meydana geldi. Park halindeki otomobilin içerisinde Ahmet Ölç başından ve vücudunun değişik yerlerinden 5 kurşunla, Erhan Tekin ise aracın yanında başından 3 kurşunla öldürülmüş olarak bulundu. Hırsızlık suçundan sabıkalı olan Erhan Tekin ile Ahmet Ölç'ün ölümüyle ilgili başlatılan soruşturmada çok sayıda kişinin tanık ve şüpheli olarak ifadesi alındı.

68 ŞÜPHELİ 1 SANIK

Olayla ilgili savcılık tarafından aralarında S.G.'nin de bulunduğu 68 kişi hakkında kasten öldürme suçuna ilişkin soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, jandarma ekiplerince inceleme yapıldı. Dava dosyasına giren raporlarda; Erhan Tekin ve Ahmet Ölç'ün 2 ayrı tabancayla öldürüldüğü, şüphelilerden S.G.'nin otomobilde parmak izinin tespit edildiği, sağ arka koltuktaki sigara izmaritindeki DNA'nın S.G.'den alınan kan numunelerine benzer olduğu belirtildi. S.G.'nin HTS kayıtlarının incelenmesinde ise Erhan Tekin'in olaydan bir gün önce çok sayıda telefon görüşmesi yaptığı tespit edildi.

4 yıl süren soruşturma sonunda 67 şüpheli hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verilirken, S.G. hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması amacıyla iddianame hazırlanarak Elbistan Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı. Davanın iddianamesinde Erhan Tekin ve Ahmet Ölç'ün S.G. ile hırsızlık yapmaya gittiği ve aracı da Tekin'in sürdüğü, bu sırada S.G.'nin iki tabancayla önde oturan Erhan Tekin ve Ahmet Ölç'e ateş ettiği, daha sonra tabancaları alarak olay yerinde kaçtığı belirtildi.

Tutuksuz yargılandığı mahkemede suçlamaları reddeden S.G., Erhan Tekin'i tanıdığını, olay yerindeki otomobili Erhan Tekin'den sık sık kiralayıp arkadaşlarıyla gezdiğini, son olarak aracı olaydan bir gün önce aldığını ve 1 saat sonra teslim ettiğini söyledi. Yargılama sonunda mahkeme savcısı mütalaasında S.G.'nin üzerine atılı suçu işlediğine dair kesin ve inandırıcı delil olmadığı için beraatına karar verilmesini istedi. Mahkeme heyet, de S.G.'nin üzerine atılı suçu işlediğine dair mahkumiyetine yeterli her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil elde edilememesi karşısında, yüklenen suçun sanık tarafından işlendiği sabit olmadığından beraatına karar verdi.

YARGITAY ONADI, DOSYA FAİLİ MEÇHUL KALDI

Erhan Tekin'in babası Ramazan Tekin karara itiraz etti. İtiraz üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 1'nci Ceza Dairesi, Elbistan Ağır Ceza Mahkemesi'nin vermiş olduğu kararı onadı. Kararın tebliğ edilmesinin ardından Ramazan Tekin, oğlu ve arkadaşının ölümünün faili meçhul kaldığını söyledi. Katil ya da katillerin bulunmasını isteyen Ramazan Tekin, "11 yıl önce benim çocuğumla komşumun çocuğu kafalarına sıkılarak infaz edildi. 1 kişi hakkında dava açıldı ve 9-10 defa ağır ceza mahkemesine giderek duruşmalara katıldık. Bu kişi o kadar delile rağmen beraat etti. Biz itiraz ettik ancak Yargıtay, yerel mahkemenin verdiği kararı onadı. Yargıtay kararından sonra bu çifte infaz faili meçhul kaldı Ben kimseye iftira atmıyorum, suçlu kim ise cezasını çeksin. Bir an önce katil bulunsun" diye konuştu.DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

