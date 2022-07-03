Kahramanmaraş’ta tekvando siyah kuşak dan ve terfi sınavları yapıldı

Türkiye Tekvando Federasyonu'nun 2022 yılı faaliyet programında yer alan tekvando siyah kuşak dan ve terfi sınavları Kahramanmaraş’ta gerçekleştirildi

Kahramanmaraş Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Osman Sayın Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen tekvando siyah kuşak dan ve terfi sınavları katılım yoğun oldu. Şanlıurfa, Malatya Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Adana, Mersin, Osmaniye, Kayseri ve civar illerden 400 sporcunun katıldığı sınavda sporcular bir üst kuşağa terfi edebilmek için ter döktü. Milli Takım poomse antrenörlerinin ve çeşitli illerin tekvando il temsilcileri ile antrenörleri de öğrencilerini yalnız bırakmadı

Milli Takım ve Mersin Bölge Antrenörü ayrıca Türkiye Tekvando Federasyonu Komisyon Başkanı Şıho Mete, “Türkiye Tekvando Federasyonu'muzun 2022 yılı faaliyet programında yer alan, siyah kuşak dan terfi sınavları Kahramanmaraş ilimizde yapılıyor. Doğu ve Akdeniz Bölgesinden toplam 12 ilimiz katıldı. 400 sporcuda katılmış oldu” dedi

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