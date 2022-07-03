Kahramanmaraş'ta, geri dönüşüm fabrikasında yangın



Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAANMARAŞ'ta, bir geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Yangın ihbarıyla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın, akşam saatlerinde Yavuz Selim Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde bulunan geri dönüşüm fabrikasında çıktı. Henüz neden çıktığı belirlenemeyen yangın kısa sürede büyürken, fabrikadan çıkan dumanlar şehrin her yerinden göründü.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin alevleri kontrol altına almak için söndürme çalışmaları devam ediyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

2022-07-03 21:11:53



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