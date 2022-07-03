Kahramanmaraş'ta, geri dönüşüm fabrikasında yangın

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAANMARAŞ'ta, bir geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Yangın ihbarıyla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangın, akşam saatlerinde Yavuz Selim Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde bulunan geri dönüşüm fabrikasında çıktı. Henüz neden çıktığı belirlenemeyen yangın kısa sürede büyürken, fabrikadan çıkan dumanlar şehrin her yerinden göründü.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin alevleri kontrol altına almak için söndürme çalışmaları devam ediyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ
2022-07-03 21:11:53
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.