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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

2 metrelik karayılanı korkutmak için torpil attılar

İHA

2 metrelik karayılanı korkutmak için torpil attılar

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde, Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi’nde yer alan ve bir depoya giren karayılanı korkutmak isteyen vatandaşlar ilginç bir çareye başvurdu.
Karayılan, Türkiye’nin en büyük yılanlarından biri ve üç metreye kadar uzayabiliyor. Çoğunlukla Türkiye’nin güneyinde ve güneybatısındaki, bağ ve bahçelik yerlerde yaşıyor. Parlak siyah renkli ve zehirsiz olan karayılanlar, kertenkele, kemirgen ve küçük yılanlarla beslenerek ekolojik dengeyi koruyor.
IUCN Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi’nde bulunan karayılan, ilçeye bağlı Çatova Mahallesi’nde bir depoya girdi. Çuvalların arkasındaki 2 metreden uzun yılanı gören vatandaşlar, şoke oldu. Zehirli sandıkları yılanı korkutup kaçırmak isteyen vatandaşların çabası sonuçsuz kaldı. Vatandaşlar, bulunduğu noktanın yakınına attığı torpille karayılanı uzaklaştırmak istedi. İlk torpilin çıkardığı sese aldırış etmeyen yılan, ikinci torpilin patlamasıyla birlikte deponun duvarındaki aralıktan çıkarak arazide gözden kayboldu.
Yetkililer, karayılanların ekolojik denge için de son derece önemli olduğunu hatırlatarak, görüldüğünde öldürülmemesi gerektiğine vurgu yaptılar.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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