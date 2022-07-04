Uğur böceği kolonilerinden görsel şölen Doğa tutkunları, uğur böceklerinin görsel şölenini görüntülemek için Uludaz Tepesi'ne akın ediyor

Kahramanmaraş’ta milyonlarca uğur böceğinin resitali, görenleri hayran bıraktı. Yedi noktalı uğur böceklerini fotoğraflamak için yurdun dört bir yanından gelen doğa tutkunları bölgede kamp kurdular.

Kahramanmaraş Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği Başkanı (KAFSAD) ve Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Doğa Turizmi" etkinliğine yaklaşık 10 ilden 80 fotoğrafçı ve onlarca doğa tutkunu katıldı. Uludaz Tepesi’nin zirvesinin altına kamp kuran doğa severler, 2 bin 260 metre yüksekliğindeki Çimen Dağı'nın Uludaz Tepesi'nde koloniler halindeki uğur böceklerini görüntülemek için sabahın ilk ışıklarında zirveye tırmandı.

Zirveyi adeta kırmızıya boyayan uğur böceklerini görmek için ülkenin çeşitli yerlerinden gelen doğa tutkunları, her yıl temmuz ayındaki bu şöleni fotoğraflıyor. Uludaz Tepesi’nin yaklaşık 10 hektarı, uğur böcekleriyle kaplı. Bu alan, doğa turizmi yönünden kente önemli kaynak oluşturuyor. Bölgede ergenleşen uğur böcekleri, haziranda çevreye dağılıyor ve buğday, pamuk, mısır gibi bitkilere zarar veren yaprak biti denilen küçük canlıları yiyerek ekolojik dengeye katkı sunuyor. Biyolojik mücadelede etkin rol oynadığı için zirai ilaç kullanımı azalıyor. Uğur böceğinin günde yaklaşık 100 zararlı böcek yediği tahmin ediliyor.

İl dışından bu etkinliğe katılan fotoğraf sanatçıları, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederek memnuniyetlerini ifade etti.

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