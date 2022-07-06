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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kursiyerlerden ihtiyaç sahiplerine bayram hediyesi

İHA

Kursiyerlerden ihtiyaç sahiplerine bayram hediyesi

Kahramanmaraş'ta Dulkadiroğlu Gençlik Merkezi’nde tekstil ve konfeksiyon kursuna giden öğrenciler, ortaya çıkardıkları ürünleri ihtiyaç sahibi ailelere bayram hediyesi olarak gönderecek.
Dulkadiroğlu Gençlik Merkezi ve Dulkadiroğlu Halk Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle açılan tekstil ve konfeksiyon kursu devam ediyor. Çok verimli bir eğitim süreci geçirdiklerini ifade eden kursiyerler, örnek bir davranışa da imza attı.
Başkan Necati Okay yaptığı açıklamada, “Dulkadiroğlu Gençlik Merkezimiz ortaya koyduğu verimli kurslarla adından söz ettiriyor. Dulkadiroğlu Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüzle ortaklaşa açtığımız konfeksiyon ve tekstil kursu da çok büyük ilgi gördü. Burada kursiyerlerimiz başarılı bir dönem geçirdiler. Ortaya koydukları ürünleri ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmaları da bizleri ayrıca memnun etmektedir. Ben hepsini tebrik ediyorum” dedi.
Dulkadiroğlu Halk Eğitim Müdürü Feyzi Oğuz da başarılı bir şekilde devam eden kursla ilgili konuştu. Oğuz, öğrencileri bu anlamlı davranışlarından dolayı tebrik ederek şunları söyledi:
“Dulkadiroğlu Gençlik Merkezi’nde ortaya koyduğumuz kurslarımız çok verimli bir şekilde devam etmektedir. Kursiyerlerimizin başarıları bizleri de çok mutlu etmektedir. Ortaya koydukları örnek davranışla da gurur duyduğumuzu dile getirmek istiyorum. Ben hepsini ayrı ayrı tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum.”

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