Kahramanmaraş'ta Kleopatra kelebeği görüntülendi

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Kahramanmaraş'ta nadir görülen kelebek türlerinden olan Kleopatra görüntülendi.

Yapılan doğa gezisinde kelebekleri görüntüleyen fotoğrafçılar, farklı görüntüsüyle ilgi çeken Kleopatra kelebeğine rastladı.

Kelebekler vadisinde Kleopatra kelebeğini görüntüleyen Baki Özdoğan, "Kleopatra kelebeği farklı görüntüsüyle ilgi çekiyor. Doğada nadir görülen türlerden" dedi.

Kleopatra kelebekleri kuru, sıcak ve çoğu kez kayalık alanlarda makilik veya iğne yapraklı orman açıkları, çalılıklı otlaklar ve yol kenarlarında görülürler. Genelde deniz seviyesi ile 1200 metre arasında yaşamakla beraber 3000 metre civarında da kayıtları bulunuyor.

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