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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kahramanmaraş'ta yumurta çiftliği yandı, 60 bin tavuk telef oldu

İHA

Kahramanmaraş'ta yumurta çiftliği yandı, 60 bin tavuk telef oldu

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde bir yumurta çiftliğinde çıkan yangında 60 bin tavuk telef oldu, 20 bin koli yumurta zarar gördü.
Yangın, Pazarcık ilçesine bağlı Yiğitler Mahallesi kırsalında tavuk çiftliğinde çıktı. Elektrik aksamındaki kısa devreden çıktığı tahmin edilen yangında, çiftlikteki 60 bin tavuğun tamamının telef olduğu belirtildi.
İtfaiye ekipleri 3 ünitede meydana gelen yangında yaklaşık 2 saat süren müdahalenin ardından yangını söndürdü. İşletme sahibi çok mağdur olduklarını, zarar ziyanlarının yaklaşık 15 milyon lira olduğunu ifade ederek, yetkililerden yardım istedi.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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