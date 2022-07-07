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4 tonluk dev dondurma Elektrikli testereyle bile kesilemedi Elektrikli testereyle kesilmeyle çalışılan dondurma baltayla küçük parçalara ayrılarak vatandaşlara ikram edildi Kahramanmaraşlı dondurma üreticisi Alpedo, günlük 135 ton dondurma üretiyor, Amerika, Kanada ve Afrika ülkelerine gönderiyor

İHA

4 tonluk dev dondurma Elektrikli testereyle bile kesilemedi Elektrikli testereyle kesilmeyle çalışılan dondurma baltayla küçük parçalara ayrılarak vatandaşlara ikram edildi Kahramanmaraşlı dondurma üreticisi Alpedo, günlük 135 ton dondurma üretiyor, Amerika, Kanada ve Afrika ülkelerine gönderiyor

Kahramanmaraş'ta günde 135 ton dondurma üreten Alpedo dondurma, hazırladığı 4 tonluk dev dondurmayı vinçle kaldırdı. Elektrikli testereyle kesilmeyle çalışılan dondurma baltayla küçük parçalara ayrılarak vatandaşlara ikram edildi.
Yaz mevsimiyle birlikte üretiminin arttığı Kahramanmaraş’ta, dondurma üreticisi Alpedo, hazırladığı dev dondurma ve dev tatlı porsiyonu ile dikkat çekti.
Yaklaşık 4 tonluk dev dondurma, tır yardımıyla Kervanhan Tesislerine getirildi. Tırın içinden onlarca personelin yardımıyla çıkarılan dondurma vince asılarak tesisin bahçesine indirildi. Dondurmayı elektrikli testere ve hızar makinası ile kesmeye çalışan çalışanlar, balta yardımıyla dondurmayı küçük dilimlere ayırdı.
Tesislerinde günlük 135 ton dondurma ürettiklerini söyleyen Alpedo Kervan Lezzetler Grubu Yönetim Kurulu Başkanvekili Mustafa Pekel, “Yaklaşık 4 tonluk dev dondurmayı işletmemizde hazırladık. Tır yardımıyla getirip 10 tonluk vinç yardımıyla astık. Bu dondurmamızı yalnızca yapabilen biziz. Özel bir salebi var ve bu sanatkarlığı ile birleştirdiğimizde ortaya şaheser çıktı. Dondurmayı kesmek için testere kullandık, balta kullandık kesemedik. Daha sonra hızar makinası kullandık o da kilitlendi. Sonra doğal yollarla küçük küçük keserek vatandaşlara ikram ettik. Ayrıca büyük bir porsiyon ürettik ve 1 metre 20 santimlik dev bir havuç dilimi yaptık. Havuç dilimi tatlısı 6 kilogram. Biz Alpedo olarak günlük 135 ton dondurma üretiyoruz. Dünyanın dört bir tarafına yolluyoruz. Amerika, Kanada ve Afrika ülkelerine dondurmamızı gönderiyoruz” dedi.
Dev dondurma yoldan geçen vatandaşlarında dikkatini çekti. Dondurmayı görmek isteyen kimi vatandaş fotoğraf çekti, kimisi de dondurmadan yeme imkanı buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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