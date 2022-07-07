Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü



Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)IRAK´ın kuzeyinde yürütülen PençeKilit Harekat bölgesinde PKK´lı teröristle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Murat Yıldırım'ın (36) Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesindeki ailesine acı haber ulaştı.

Göksun'un Taşoluk Mahallesi'nde yaşayan aileye acı haberi İlçe Kaymakamı Ümit Şeref Kayacan ve askeri yetkililer verdi. Mikdat ve Güllü Yıldırım çifti, oğullarının şehadet haberiyle gözyaşlarına boğuldu. Şehit evine ve bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. Şehidin yakınları ve komşuları taziye için eve akın etti.

Ailenin 5 çocuğundan en büyüğü olan evli ve 3 çocuk babası Murat Yıldırım'ın cenazesi, yarın düzenlenecek törenle Taşoluk Mahallesi'nde toprağa verilecek.DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

2022-07-07 17:25:44



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