Acemi kasaplar hastanelere koştu

Kahramanmaraş’ta Kurban Bayramı'nın ilk günü kesim sırasında yaralanan acemi kasaplar, hastanelerin acil servislere koştu.

Kahramanmaraş genelinde kurbanlık keserken yaralanan çok sayıda acemi kasap, hastanelerin acil servislerine akın etti. Hayvan kesimi sırasında el, kol, bacak gibi çeşitli yerlerinden yaralanan vatandaşlar tedavi için hastanelere koştu. Sabah saatlerinden itibaren hastaneye gelmeye başlayan acemi kasaplar, acil servislerde yoğunluğa neden oldu. 20'den fazla acemi kasap gelerek tedavi oldu.

Elini kesen 65 yaşındaki Elif Koç, kurban keserken eline et keserinin oturduğunu belirtti. Öte yandan bazı vatandaşlar ise, kesilen elini sakladı.

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