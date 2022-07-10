Kahramanmaraş’ta Kurban Bayramı trafik denetimi

Kahramanmaraş’ta Kurban Bayramı dolayısıyla yapılan trafik uygulamasında 5 sürücüye 2 bin 135 lira ceza uygulandı.

Jandarma ekipleri, Onikişubat, Dulkadiroğlu, Pazarcık, Göksun, Afşin, Andırın, Türkoğlu ve Elbistan ilçelerinde dron destekli trafik denetimi yaptı.

Denetimde sürücüler genel trafik kuralları ile meydana gelen kazalar konusunda bilgilendirildi. Kazalara karşı alınacak tedbirler konusunda el broşürü dağıtan ekipler, yolcu ve sürücülere şeker ikram etti.

224 aracın kontrolünün yapıldığı uygulamada, kırmızı ışık kuralını ihlal eden 5 sürücüye toplam 2 bin 135 lira trafik cezası uygulandı.

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