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Binlerce vatandaş Menzelet Mesire Alanı’na akın etti Soğuk havası ve eşsiz doğasıyla 50 bin metrekarelik mesire alanı, Kurban Bayramı'nda piknikçilerin ilgisini çekiyor

İHA

Binlerce vatandaş Menzelet Mesire Alanı’na akın etti Soğuk havası ve eşsiz doğasıyla 50 bin metrekarelik mesire alanı, Kurban Bayramı'nda piknikçilerin ilgisini çekiyor

Kahramanmaraş’ta Kurban Bayramının son gününde Menzelet Mesire Alanı, piknik yapmak isteyen binlerce vatandaşı misafir etti. Yeşil ve mavinin buluştuğu nokta, sıcak yaz günlerinde serin havasıyla dikkat çekiyor.
Tarihi ve doğal güzellikleri ile Akdeniz bölgesinin önemli turizm merkezlerinden biri olan Kahramanmaraş, devasa büyüklükteki piknik alanlarıyla da dikkat çekiyor. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılıp, vatandaşların hizmetine sunulan Menzelet Mesire Alanı, Menzelet Barajı etrafında yer alıyor.
50 bin metrekare alana sahip mesire alanının içerisinde yeşil alanlar, kamelyalar, barbeküler, piknik masaları, çeşmeler, çocuk oyun alanları, büfe ve restoran hizmetleri sunuluyor. Alan içerisinde tuvalet ve mescitte bulunurken, Kurban Bayramı’nı fırsat bilen piknikçilerin ilgisini çekti. Özellikle bayramın 3. ve 4’üncü gününde yaklaşık 5 bin kişiyi ağırlayan mesire alanı hınca hınç doldu.
Kentin gürültüsünden kaçıp piknik yapmak isteyen kimi vatandaş sabahın erken saatlerinde alana geldi. Kimi vatandaş ise alanda yer bulmakta güçlük çekti. Mesire alanında, yoğun araç ve insan kalabalığı dron ile görüntülendi.
Kurban Bayramı nedeniyle piknik yapmak için mesire alanına geldiklerini söyleyen Reşit Şen, “Biz Kahramanmaraş’ımızı ve ülkemizi seviyoruz kurban kesenlere Allah kabul etsin. Kesmeyenleri de misafir olarak bekliyoruz” dedi.
Menzelet Mesire Alanında büfe restoran işleten 20 yaşındaki genç girişimci Yılmaz Gürbak ise, “Burası sabah saat 7’de açılıp gece saat 11’de kapanıyor. İçerisinde çardaklar, oyun parkları, büfe ve restoran bulunuyor. Serin havası ve baraj kenarında olması insanların dikkatini çekiyor. Biz burada insanlara çeşitli hizmetlerde bulunuyoruz. Özellikle buraya pikniğe gelen aileler var ve bunların sadece etini alpı gelmesi yeterli. Şuanda burada 5 bine yakın insan mevcut aile ortamı var ve insanlar rahat bir şekilde piknik yapabiliyor” dedi.
Bir başka vatandaş ise “Güzel bir mesire alanı herkesin bayramını kutlarız” dedi.
Mesire alanının hemen yanındaki Menzelet Barajında ise büyükşehir belediyesine ait tekne turları gerçekleşiyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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