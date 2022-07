Sulama havuzuna düşen 2 kardeşten 1’i yaşamını yitirdi

Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde bahçe sulamada kullanılan havuza düşen 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybederken, 7 yaşındaki ağabeyi ise hastanede hayat mücadelesi veriyor.

Kahramanmaraş'ta ikamet eden Esendere ailesi, bayramlaşmak için Göksun ilçesine bağlı Çardak Mahallesi’ndeki evlerine geldi. Yusuf Can (5) ve Yunus Emre Esendere (7) adlı kardeşler, kuzenleri ile birlikte komşularının bahçesindeki sulama havuzuna düştü. Kuzenleri, kendi çabası ile kurtulurken; Yusuf Can ve Yunus Emre ise havuzdan çıkamadı. Eve koşan kuzenleri, durumu aile büyüklerine anlattı. Havuzun olduğu bölgeye giden aile fertleri, 2 kardeşi sudan çıkardı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Mahalleye gelen 112 Acil Servis ekiplerinin çabası, 5 yaşındaki Yusuf Can’ı hayata döndürmeye yetmedi. Ağabey Yunus Emre’nin duran kalbi masajla tekrar çalıştırıldı. Ambulansla Göksun Devlet Hastanesi’ne kaldırılan talihsiz çocuk, buradaki müdahalenin ardından Kayseri’ye sevk edilerek tedavi altına alındı.

5 yaşındaki Yusuf Can Esendere’nin cenazesi, otopsinin ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi. 2 çocuğundan birini toprağa veren aile fertleri, gözyaşlarına boğuldu.

Olay sonrasında havuz, iş makinesi ile kapatılırken jandarma ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı.

