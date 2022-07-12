Polise saldırdılar, linç edilmekten polis kurtardı

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Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta kendilerini uyaran polis memurlarına saldıran 3 kişi çevredeki vatandaşların tepkisiyle karşılaştı. Öfkeli kalabalığın linç etmek istediği saldırganları yine polis memurları kurtardı. Olayda 1 polis hafif şekilde yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Mağaralı Mahallesi'nde meydana geldi. Alkollü oldukları öne sürülen 3 kişi çevreyi rahatsız edince, devriye görevinde bulunan polis ekibi şüphelilerin yanına geldi. Polisler, uyarıda bulunduğu kişilerin saldırısına uğradı. Polis memurlarına saldırıldığını gören çevredeki vatandaşlar, 3 kişiyi linç etmeye kalkıştı. Olay yerindeki polislerin destek istemesiyle bölgeye çok sayıda takviye ekip sevk edildi. Adrese gelen ekipler, vatandaşları güçlükle sakinleştirdi. İsmleri öğrenilemeyen 3 kişi, saldırdıkları polisler tarafından linç edilmekten kurtarılarak, polis merkezine götürüldü. Olayda 1 polis memuru hafif şekilde yaralandı. Yaralı polis tedavisi için hastaneye götürülürken, emniyetteki işlemleri devam eden 3 kişinin çok sayıda suç kaydı olduğu ortaya çıktı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

2022-07-12 22:19:28



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