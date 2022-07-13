Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 1 ölü, 1 ağır yaralı Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesi Çobanbeyli Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan anne kıza araç çarpması sonucu anne hayatını kaybetti, kızı yaralandı

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesi Çobanbeyli Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan anne kıza araç çarpması sonucu anne hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre kaza, Çobanbeyli Mahallesi'nde saat 22.50 sularında gerçekleşti. M.T.A. (21) idaresindeki 46 D 2575 plakalı araç seyir halindeyken yoldan karşıya geçmeye çalışan Demet Doğan (27) ile kızı Şerife Doğan'a (8) çarptı. Kazada anne Demet Doğan kaldırıldığı Afşin Devlet Hastanesinde hayatını kaybederken, 8 yaşındaki kızı Şerife Doğan ağır yaralandı. Ağır yaralı olan Şerife Doğan Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversite Hastanesine sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.