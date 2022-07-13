Kahramanmaraş'ta kağıt tesisinde yangın Kahramanmaraş'ta bir kağıt dönüşüm tesisinde çıkan yangın ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü

Kahramanmaraş'ta bir kağıt dönüşüm tesisinde çıkan yangın ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.
KahramanmaraşGaziantep karayolunda bulunan bir kağıt geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler geldi. Polis ekipleri ise çevre güvenliği aldı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü. Ekipler yangın sonrası soğutma çalışmasına devam etti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.