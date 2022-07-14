Hayvanlarını otlatırken kayalıklardan düşüp, ayağını kırdı

Ömer KOÇ/ KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta, hayvanlarını otlatırken yaklaşık 30 metreden kayalıklara düşerek ayağını kıran Ali Ahraz (41), itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Olay, sabah saatlerinde Onikişubat ilçesinin Bulutoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Ali Kayası Mesire Alanı bölgesinde hayvanlarını otlatan Ali Ahraz, dengesini kaybederek kayalıklardan düştü. İhbarla olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 30 metreden düşen ve sol ayağı kırılan Ahraz, sedyeye alınıp, itfaiye ekiplerince halatla yukarı çıkarıldı.
Sağlık ekiplerine teslim edilen Ahraz, ambulansla götürüldüğü hastanede tedaviye alındı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ
2022-07-14 14:01:32
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