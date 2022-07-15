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Şehit Ömer Halisdemir’in portresini bin 500 ilmekle 1 yılda işledi

İHA

Şehit Ömer Halisdemir’in portresini bin 500 ilmekle 1 yılda işledi

Kahramanmaraş’ın Nurhak ilçesinin Halk Eğitimi Merkezi’nde görevli usta öğretici Derya Kılıç’ın, 40 farklı renkte iplikle binden fazla ilmek atarak 1 yılda tamamladığı 15 Temmuz kahramanı şehit başçavuş Ömer Halisdemir’in kanaviçe tablosu, şehit babası Hasan Hüseyin Halisdemir’e hediye edildi.
Nurhak Halk Eğitimi Merkezi’nin usta öğreticilerinden Derya Kılıç, Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında, Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığında darbeci general Semih Terzi’yi vurduktan sonra darbeciler tarafından edilen Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in portresini, kanaviçeye işledi. Yaklaşık 1 yıl önce çalışmaya başlayan Kılıç, büyük emek ve sabır isteyen çalışmasında yaklaşık bin 500 ilmek kullandı. 40 farklı renkte iplikle çalışan Kılıç, şehit Halisdemir’in yüzünün her bir kıvrımını ve çizgilerini en ince detayına kadar işledi. Derya Kılıç, şehidin saçının her telini yapmak için de adeta estetik cerrah titizliğinde davrandı. Kanaviçe tablonun zeminine de Türk bayrağı işleyen Kılıç, bu özel eseri şehit Halisdemir’in Niğde’nin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu Belediyesi’nde yaşayan babası Hasan Hüseyin Halisdemir’e bizzat hediye etmek istedi.
Kılıç’ın, “Bugüne kadar yaptığım en özel ve en çok gurur duyduğum çalışmam’ dediği kanaviçe tablo, Nurhak Kaymakamı Ferhat Gür, Nurhak Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Serhat Karahan tarafından şehidin baba ocağına götürüldü.
Kaymakam Gür ve beraberindekilerin bu özel yolculuktaki ilk durağı şehit Halisdemir’in baba ocağı oldu. Kaymakam Gür, baba Hasan Hüseyin Halisdemir’e, usta öğretici Derya Kılıç’ın yaptığı şehit oğlu Ömer Halisdemir’in kanaviçe tabloyu takdim etti. Kaymakam Gür, ayrıca şehit babasına Türk bayrağı ve Kur’anı Kerim hediye etti.
Duygusal anların yaşandığı ziyarette, baba Halisdemir’le bir süre sohbet eden Nurhak Kaymakamı Ferhat Gür, yaptığı değerlendirmede, şehit Halisdemir’in, vazifesini aslanlar gibi yaptığına işaret etti.
Kaymakam Gür, “Şehidimiz Ömer Halisdemir, vatan ve bayrak uğruna koşar adım şahadet şerbetini içti ve darbecilere geçit vermedi. Vazifesini aslanlar gibi yaptı. Onun bu kahramanlığı, yurdun dört bir köşesinde dillerden asla düşmeyecek. O karanlık gecede yazdığı destanla; kalplerimizin en güzel yerinde olacak” dedi.
‘Bir ölür bin diriliriz’ sözünün, Ömer Halisdemir’in şahadetiyle ayrı bir anlam kazandığını vurgulayan Kaymakam Gür, “Hiç kimse bu aziz milletin taşıdığı ruha karşı koyamaz. Ömer Halisdemir de bu ruhla ölümsüzleşmiştir. O önden gitmiş; arkasından da nice Ömer Halisdemir’lerin yolunu aydınlatmıştır. O, sadece hainler karanlık emellerine ulaşmasın diye kurşunlara göğsünü siper etmedi. Onun göğsü, koskoca bir vatana siper oldu. Kahraman şehidimizin aziz hatırasına sahip çıktığımızı göstermek için buradayız. O, vatanına, milletine layık bir evlat olarak yaşadı ve şahadete erişti. Biz ondan razıyız. Allah da razı olsun. Mekanı cennet olsun” şeklinde konuştu.
Nurhak Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Serhat Karahan da, şehit Ömer Halisdemir’in hakkını asla ödeyemeyeceklerinin altını çizdi.
Usta öğretici Derya Kılıç ise, “Şehit Ömer Halisdemir’i, uğrunda gözünü bile kırpmadan canını verdiği şanlı bayrağımızla birlikte kanaviçe tabloya işlemeye karar verdim. 1 yıl boyunca ilmek ilmek işledim. Her ilmekte şehidimize olan vefa borcumu nasıl ödeyebileceğimi düşündüm. Bugüne kadar yaptığım en güzel ve en özel çalışmam oldu. Benim çalışmamın onun kahramanlığı yanında bir önemi yok. Bu tabloyu hediye ederken de şehidimizin babasına ‘Bizler, Ömer’in ardından gelen neferleriz. Bizler de senin birer evladınız’ demek yetti benim için” ifadelerini kullandı.
Şehit babası Hasan Hüseyin Halisdemir de, “Oğlum; devlet için, millet için şehit oldu ama 7’den 70’e milletimiz bana sahip çıktı. Bir Ömer Halisdemir gitti, milyonlarca Ömer Halisdemir geldi. Sizler de bugün beni ziyarete gelerek bunu ispatladınız. Emeklerinize sağlık. Çok güzel bir hediye” dedi.
Nurhak Kaymakamı Ferhat Gür, Nurhak Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Serhat Karahan ve usta öğretici Derya Kılıç, daha sonra şehit Ömer Halisdemir’in kabrini ziyaret etti.

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