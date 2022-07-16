

Ömer KOÇ/ KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü çeşitli etkinliklerle gerçekleştirildi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı, Kahramanmaraş Valiliği önündeki kortej yürüyüşüyle başladı. Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, milletvekilleri, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Emin Mehmet Terzioğlu, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, daire amirleri ile çok sayıda vatandaş, ellerinde Türk bayraklarıyla mehter takımı eşliğinde Demokrasi Meydanı'na yürüdü. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti okunup dualar edildi.

Programın açılış konuşmasını yapan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, 15 Temmuz gecesinin yaşanmasına sebep olan FETÖ terör örgütü ve yapılanmasının tüm iç ve dış bağlantılarının üzerine devletin bütün imkanlarıyla gittiğini ve gitmeye devam ettiğini söyledi. Güngör, "15 Temmuz, milletimizin büyüklüğünü, vatanın, toprağın ve bayrağın ne anlama geldiğini bize tekrar hatırlatmıştır. O gece bu millet, tarihinde bir ilki daha gerçekleştirdi. 27 Mayıs´ta, 12 Mart´ta, 12 Eylül´de, 28 Şubat´ta türlü oyunlarla sindirilmeye çalıştıkları vatan evlatları, topyekûn kıyama geçerek, tanklara ve uçaklara gövdesini siper edip, darbeye ve vesayete nasıl karşı durulacağını bütün dünyaya duyurmuştu" dedi.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir ise FETÖ'nün yaptığı darbe girişimin Türk milletinin cesaretiyle önlendiğini, milletin devletine ve hükümetine sahip çıktığını belirtti. Özdemir, şöyle devam etti:

"15 Temmuz'u birlikte yaşadık. Akşam hava kararmaya başladığında biz zannettik yine her zamanki aynı karanlığı yaşayacağız ama simsiyah zifiri bir karanlıkla buluşacağımızı bilmiyorduk. Öyle her köşede bekleyen, dişine kan değmiş sırtlanlar olduğunu, o gece ortaya çıkacağını bilmiyorduk. O sırtlanların parçalayacağı insanların kanlarını emecek akbabaların olduğunu bilmiyorduk o gece başlamadan önce. Ama onlar da unu bilmiyorlardı. Allah'ın aslanlarının, bu kahraman milletin öyle gündüz evine yemek götürme telaşı içinde, çocuklarının geçimini temin etme telaşı içinde olanların o gece bir anda cesaretleriyle ölümün ağzına girecek kadar cesaretli, Allah'ın aslanları olacaklarını da onlar bilmiyorlardı. Bunu ne zaman anladılar? Sabaha karşı anladılar. Sabaha karşı bu milletin devletine, hükümetine nasıl sahip çıktığını biz bu meydanda şahit olduk."

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun ise 15 Temmuz 2016'da FETÖ'nün yaptığı darbe girişimiyle devletimizin varlığı, ülkenin birlik ve bütünlüğü, milli egemenliği hedef alındığını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın liderliğinde milletin kararlı duruşu ve onurlu direnişiyle darbe girişimini bertaraf ettiğini kaydetti. Coşkun, "İçten ve dıştan birlik ve beraberliğimizi bozmaya kalkışanlara karşı 15 Temmuz´da nasıl bir araya geldiysek bundan sonra da yine birlik ve beraberlik içerisinde bu milli duruşu ortaya koyacağız. Milletimiz, bu uğurdaki kararlı duruşunu dünya var oldukça gösterecek ve bütün gücünü ülkemizin kalkınması, barışı ve huzuru için harcayacaktır" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

2022-07-16 02:28:38



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